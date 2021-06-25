فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 07:09 مساءً - أدمن 42 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة
حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة سريعة مع إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق، من أجل الاطمئنان على اللاعب، وذلك على هامش التدريبات مساء اليوم الجمعة.
وتعرض عاشور إلى كدمة خفيفة في الظهر، خلال مُشاركته في التدريبات، حيث قام الجهاز الطبي بالاطمئنان عليه، قبل أن يؤكد اللاعب قُدرته على الاستمرار في التدريبات.
كما قام كارتيرون، بالاطمئنان على مدى قُدرة عاشور على المُشاركة في التدريبات، قبل المُوافقة على استمراره في المران.
ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة، الاثنين المقبل، بالجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كارتيرون يطمئن على إمام عاشور في مران الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.