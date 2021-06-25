تراند الفن: كارتيرون يطمئن على إمام عاشور في مران الزمالك

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة سريعة مع إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق، من أجل الاطمئنان على اللاعب، وذلك على هامش التدريبات مساء اليوم الجمعة.

وتعرض عاشور إلى كدمة خفيفة في الظهر، خلال مُشاركته في التدريبات، حيث قام الجهاز الطبي بالاطمئنان عليه، قبل أن يؤكد اللاعب قُدرته على الاستمرار في التدريبات.

كما قام كارتيرون، بالاطمئنان على مدى قُدرة عاشور على المُشاركة في التدريبات، قبل المُوافقة على استمراره في المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة، الاثنين المقبل، بالجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.