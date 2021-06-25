تراند الفن: شاهد: انهيار عقار مأهول بالسكان بالإسكندرية.. وبعد فحصه اكتشفت المفاجأة!

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 07:09 مساءً - أدمن ‏34 دقيقة مضت المرصد 48 زيارة

صحيفة المرصد : انهار عقار مأهول بالسكان، مكون من 5 طوابق، بمنطقة العطارين وسط مدينة الإسكندرية المصرية، الجمعة. وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ 4 أشخاص من السكان، فيما يجري البحث عن آخرين مازالوا تحت الأنقاض، وفقًا لشهود عيان وأقارب قاطني العقار. وتم “الدفع الفوري بجميع المعدات الثقيلة، والسيارات اللازمة لرفع الأنقاض الناتجة عن الحادث”، بحسب “سكاي نيوز”. وبعد الفحص ومعاينة العقار، أنه من المنشآت الآيلة للسقوط، وصادر له رخصة هدم منذ فترة طويلة .

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