فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 07:09 مساءً - أدمن 16 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، توقيع عقود مع إيثان مبابي، شقيق كيليان مبابي، لاعب الفريق الأول حتى عام 2024.
وحسب الموقع الرسمي لباريس سان جيرمان، وقع النادي مع الثنائي سيني مايولو، وإيثان مبابي، المولودين في 2006، عقب تطور أدائهما بشكل كبير الفترة الأخيرة.
وكانت الفترة الأخيرة، شهدت حديثًا عن اقتراب كيليان مبابي، من الرحيل عن النادي، في فترة الانتقالات الصيفية، إلى صفوف ريال مدريد.
ويوجد كيليان مبابي، في الوقت الحالي رفقة منتخب فرنسا، للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020، حيث تأهل الديوك لدور الستة عشر وضربوا موعدًا مع منتخب سويسرا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: باريس سان جيرمان يوقع عقودًا مع شقيق كيليان مبابي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.