تراند الفن: باريس سان جيرمان يوقع عقودًا مع شقيق كيليان مبابي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، توقيع عقود مع إيثان مبابي، شقيق كيليان مبابي، لاعب الفريق الأول حتى عام 2024.

وحسب الموقع الرسمي لباريس سان جيرمان، وقع النادي مع الثنائي سيني مايولو، وإيثان مبابي، المولودين في 2006، عقب تطور أدائهما بشكل كبير الفترة الأخيرة.

وكانت الفترة الأخيرة، شهدت حديثًا عن اقتراب كيليان مبابي، من الرحيل عن النادي، في فترة الانتقالات الصيفية، إلى صفوف ريال مدريد.

ويوجد كيليان مبابي، في الوقت الحالي رفقة منتخب فرنسا، للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020، حيث تأهل الديوك لدور الستة عشر وضربوا موعدًا مع منتخب سويسرا.