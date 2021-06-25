فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 07:09 مساءً - صحيفة المرصد: تعرض رئيس دولة جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، لسرقة جهاز “آيباد” الخاص به، خلال مؤتمر صحفي مذاع على الهواء مباشرة. شخص ما يريد أن يسرقني

وسأل الرئيس خلال المؤتمر الصحفي المحيطين به، عن الجهاز المفقود قائلاً: “أنا أبحث عن جهاز الآيباد الخاص بي شخص ما سرق الجهاز الخاص بي، قرر شخص ما أنه يريد أن يسرقني، هل يمكنني استرجاع الآيباد من فضلك؟”. وأضاف رئيس جنوب إفريقيا: “كان لدي جهاز آيباد، هل تعرفون إلى أين أخذوه؟ هذه هي مشكلة تسليم أدواتك دائماً لأشخاص آخرين”. انتشار مقطع الفيديو

وتابع: “من الأفضل دائماً الاحتفاظ بكل هذه الأشياء معي طوال الوقت، كان لدي جهاز آيباد خاص بي، وكان في يدي لقد ذهب، لقد فقدته، على ما يبدو”. والجدير بالذكر أن مقطع فيديو سرقة الآيباد الخاص برئيس دولة جنوب إفريقيا، انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/06/6-8.mp4

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو.. سرقة آيباد رئيس جنوب إفريقيا خلال مؤتمر صحفي.. شاهد : ردة فعله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.