فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 07:09 مساءً - أدمن 36 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة
كشفت تقارير صحفية وجود ألكسندر نوبل، حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني، في مدينة نابولي الإيطالية، اليوم الجمعة، من أجل الخضوع للكشف الطبي مع النادي الإيطالي.
وبحسب شبكة سكاي سبورتس، فإن نوبل سيخضع للكشف الطبي مع نابولي، اليوم الجمعة، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ومن المقرر أن يوقع الحارس الألماني على عقود الانضمام إلى صفوف نابولي لمدة عامين، على سبيل الإعارة غدًا السبت، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.
وتعد فرصة نوبل، في المشاركة مع بايرن ميونخ صعبة في ظل وجود مانويل نوير، الحارس الأساسي للفريق والمنتخب الألماني.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: حارس بايرن ميونخ يخضع للكشف الطبي للانضمام إلى نابولي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.