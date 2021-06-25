تراند الفن: حارس بايرن ميونخ يخضع للكشف الطبي للانضمام إلى نابولي

كشفت تقارير صحفية وجود ألكسندر نوبل، حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني، في مدينة نابولي الإيطالية، اليوم الجمعة، من أجل الخضوع للكشف الطبي مع النادي الإيطالي.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس، فإن نوبل سيخضع للكشف الطبي مع نابولي، اليوم الجمعة، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ومن المقرر أن يوقع الحارس الألماني على عقود الانضمام إلى صفوف نابولي لمدة عامين، على سبيل الإعارة غدًا السبت، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وتعد فرصة نوبل، في المشاركة مع بايرن ميونخ صعبة في ظل وجود مانويل نوير، الحارس الأساسي للفريق والمنتخب الألماني.

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