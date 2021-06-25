تراند الفن: توافد أعضاء “النواب” و”الشيوخ” على مسجد الفاروق لتشييع جثمان والدة النائب حازم عمر (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 07:09 مساءً - أدمن ‏3 دقائق مضت آخر الأخبار 3 زيارة

بدأ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في التوافد على مسجد الفاروق بالمعادي، لتشييع جثمان والدة النائب حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري. وتُوفت اليوم الجمعة، والدة المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري وعضو مجلس الشيوخ، قبل أن يتم الإعلان عن صلاة الجنازة عليها وتشييع جثمانها، عقب صلاة المغرب، من مسجد الفاروق بالمعادي. ونعى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، وفاة والدة المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري وعضو مجلس الشيوخ. ونشر أبو هشيمة عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، قائلًا: “خالص العزاء والمواساة للمهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري وعضو مجلس الشيوخ في وفاة المغفور لها والدته.. أنزلها الله منزلًا حسنًا وأسكنها فسيح جناته.. إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ”. توافد أعضاء النواب والشيوخ لتشييع جثمان والدة النائب حازم عمر توافد أعضاء النواب والشيوخ لتشييع جثمان والدة النائب حازم عمر توافد أعضاء النواب والشيوخ لتشييع جثمان والدة النائب حازم عمر توافد أعضاء النواب والشيوخ لتشييع جثمان والدة النائب حازم عمر

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