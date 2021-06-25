تراند الفن: مصر.. القبض على نائب “الجن والعفاريت” علاء حسانين

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 07:09 مساءً - أدمن ‏دقيقتين مضت المرصد 3 زيارة

صحيفة المرصد : أعلن الأمن المصري القبض على النائب البرلماني السابق علاء حسانين، الشهير بـ “نائب الجن والعفاريت”، لتزعمه تشكيلا عصابيا للتنقيب عن الآثار وتهريبها. وضبطت أجهزة الأمن كميات من الآثار بحوزة المتهمين، وكشفت أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها. جدير بالذكر أن حسانين يعتبر من أكثر النواب جدلا في الرأي العام، حيث اشتهر بعلاج حالات المس والجن، والتعامل مع القرى التي تنشب فيها الحرائق بشكل مفاجئ، حتى لقب بـ”نائب الجن والعفاريت”، خاصة بعد ظهوره في العديد من الحلقات التلفزيونية والبرامج المختلفة متحدثًا عن هذا الأمر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.