فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 07:09 مساءً - تمكنت الإدارة العامة لمباحث المُصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من ضبط 270 ألف نسخة مطبوعات تجارية عبارة عن “كارت ملابس خاص بشركات عالمية”، دون تفويضات بدائرة قسم شرطة عين شمس.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط 270 ألف نسخة مطبوعات تجارية عبارة عن “كارت ملابس خاص بشركات عالمية” دون تفويضات بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمُخالفة للقانون، وذلك داخل إحدى المطابع “دون ترخيص” – كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وحق المؤلف وجرائم نسخ الكتب والمؤلفات.
كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من ضبط 17000 ألف نسخة مطبوعات تجارية عبارة عن “كارت ملابس – غلاف كتاب” دون تفويضات بدائرة قسم عين شمس.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط 17000 نسخة مطبوعات تجارية عبارة عن “كارت ملابس – غلاف كتاب” دون تفويضات بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وذلك داخل “مطبعة “دون ترخيص” – كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ضبط ربع مليون مطبوع تجاري دون تفويض في القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.