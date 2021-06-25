تراند الفن: ضبط ربع مليون مطبوع تجاري دون تفويض في القاهرة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 07:09 مساءً - تمكنت الإدارة العامة لمباحث المُصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من ضبط 270 ألف نسخة مطبوعات تجارية عبارة عن “كارت ملابس خاص بشركات عالمية”، دون تفويضات بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط 270 ألف نسخة مطبوعات تجارية عبارة عن “كارت ملابس خاص بشركات عالمية” دون تفويضات بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمُخالفة للقانون، وذلك داخل إحدى المطابع “دون ترخيص” – كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وحق المؤلف وجرائم نسخ الكتب والمؤلفات.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من ضبط 17000 ألف نسخة مطبوعات تجارية عبارة عن “كارت ملابس – غلاف كتاب” دون تفويضات بدائرة قسم عين شمس.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط 17000 نسخة مطبوعات تجارية عبارة عن “كارت ملابس – غلاف كتاب” دون تفويضات بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وذلك داخل “مطبعة “دون ترخيص” – كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.