نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم حتى 29 يونيو 2021 الموافق 19 ذو القعدة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوي عروض الصيف من بنده وهايبر بنده داخل المملكة العربية السعودية هي التي نوفرها لكم كاملة في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني. وتستمر عروض بنده هذه حتى يوم 29 يونيو 2021 من الشهر الجاري. مما يوفر فرصة أمام الجميع في استغلال أقوي تخفيضات الصيف في بنده والحصول على السلع الخاصة بالمنزل والأسرة.

عروض بنده اليوم

عروض بنده اليوم تضم الكثير من المنتجات الغذائية أهمها والتي يبحث عنها الكثير هي. الزيت النباتي من النوع نخلتين المميز بسعر 8.95 ريال فقط. بدلا من السعر الأصلي وهو 14.95 ريال. ايضا توفر بنده السعودية التونا بأنواعها المختلفة وذات زيت خفيف بسعر 11.95 ريال بدلاً من 20 ريال.

يحتل بنده وهايبر بنده المركز الأول داخل السعودية في بيع المنتجات والأدوات المنزلية. لذلك يهتم به الكثير للحصول علي أقوي العروض. وتشمل مجلة عروض اليوم أسبوع فواكه الصيف الطازجة التي تشمل المشمش الأردني بسعر 7.95 ريال. وخوخ كعب الغزال الأردني والعديد من أنواع الخوخ الشائعة في السعودية. ومن ضمن العروض المتوفرة على الفواكه هي العنب الأحمر بسعر 3.95 ريال. والعنب الأحمر المصري المفضل لدي عدد كبير من محبي الفاكهة المصرية.

عروض بنده الاسبوعية

يمكنك الاستمتاع بأسبوع اللحوم الطازجة بكافة أنواعها من بنده. حيث توفر بنده روستو بقري برازيلي الكيلو الواحد بسعر 37.95 ريال. والكفتة البقري الاسترالي بسعر 36.95 ريال. وتضم بنده البرجر البقري البرازيلي بسعر 28.95 ريال. وتشهد النقائق خصومات تصل كبري حيث يتوفر سعر الكيلو بـ 36.95 ريال.

عروض بنده السعودية

يمكن لكل سيدة الحصول على المنظفات الخاصة بالمنزل من بنده حيث توفر الكثير من المنتجات مثل مزيل البقع كلوركس للملابس. وسائل غسيل الصحون موبي، ومناديل معطرة كلوركس. ومنظف الأرضيات جف. وتوفر شركة بنده أقوي مطهر ومنظف وهو ديتول 2 لتر بسعر 42.95 ريال للحبة الواحدة. وسوف تجد كافة انواع مسحوق الغسيل الخاصة بالملابس الملونة والملابس السوداء بخصومات قوية وتخفيضات تصل حتى 60%. يمكن تصفح العروض وسوف تجد الكثير من المنظفات الرائعة التي توفرها بنده.

نشرة عروض بنده على المنتجات الطبيعية مثل العسل والاكلات الصحية توفر خصومات رائعة عليها تبلغ حتى 50%. لكي يستطيع جميع محبي الاكلات والمنتجات الصحية خاصة الأشخاص التي تتبع نظام غذائي فإن بنده توفر كافة المأكولات والمنتجات الغذائية التي يحتاجونها.