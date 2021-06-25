تراند الفن: وساختها فاقت الحدود !!

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 08:10 مساءً - أدمن ‏34 دقيقة مضت منوعات 179 زيارة

أعاني مشكلة عويصة وهي سبب همي وغضبي وهي أن زوجةي قذرة لدرجة لا أتحملها، مهملة جدا جدا ولا تعرف سبل النظافة الشخصية ولا نظافة البيت والأولاد، ومهما وصفت لك فإن قذارتها فاقت الحدود .. حاولت معها كثيرا، ساعدتها كثيرا، وعاقبتها بكل وسائل العقاب، وشكوت لأهلها، وبعدما تتغير لأيام تعود أكثر إهمالاً من ذي قبل، تعبت من الكلام و التهزيق لها و لا حياة لمن تنادى.إنصحينى د.أميمة هل الطلاق هو الحل أم الزواج بأخرى؟

(الرد)

سيدي..أقدر معاناتك فأهمية النظافة لا تقل عن متطلبات الحياة الحيوية والضرورية في حياتنا، بل وأحيانًا نجدها عند بعض الناس كالماء والهواء، وبالفعل قد صادفني بعضهم ولديه فوبيا النظافة، وتتعجب من مدى تقززه من أبسط الأشياء بل وأتفهها، ولكن هذه الأهمية تختلف من إنسان لآخر حسب طبيعة نشأته وبيئته وإدراكه وعوامل أخرى كثيرة،

ويبدو أن زوجةك ممن لم يتلقوا توعية كافية قبل الزواج بأهمية النظافة وخطورة الإهمال، ولكنها بالتأكيد تمتلك قدرات أخرى في جوانب كثيرة من حياتكما، مما يشفع لها عندك أن تصبر عليها وتلفت انتباهها لضرورة الاهتمام بنظافتها الشخصية ونظافة المنزل والأولاد والطعام وكل شيء، وبما أنك كما ذكرت في رسالتك أنك جربت معها كل الحلول التي تحفزها بها على الاهتمام بالنظافة، فأنصحك أولاً بأن تحاول مرة أخرى في “تعليمها” أساليب ميسرة للنظافة حتى لا تستصعب هي الأمر، وأن تذكرها دائمًا بأنها محاسبة أمام الله تعالى عن الإهمال وعن عدم طاعة الزوج وذكرها بقول المصطفى عليه الصلاة والسلام :

” إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ ، كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ ، جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ ، فَنَظِّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ ، وَلا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ ، تَجْمَعُ الأَكْبَاءَ فِي دُورِهِمْ “…وعليها أن تعي كلامك جيدًا فإن لم تعيه فهي نوع من النساء للأسف لا يستقمن في أمر إلا بالشدة والحزم فأنصحك أن تأخذ موقفًا حازمًا معها وبلهجة تحذير صارمة تخلو من الإهانة والإيذاء البدنى، حذرها بشدة إن لم تنتبه لأمر النظافة في كل شيء وأولها نظافتها الشخصية فسوف “أطلقك أو أتزوج بأخرى” ، ولكن لابد أن يكون مجرد تهديد، وفي قرارة نفسك نوع من الليونة والصبرعليها، مع عدم الملل من نصحها وتعليمها كل ميسر.. أخي الكريم فكر جيدًا ولا أنصحك بطلاقها أو الزواج من أخرى في الوقت الحالي وليكن تهديدًا فقط، فمن يدريك لعلك تتزوج من أخري أكثر منها إهمالاً!!!

كما أنصحك بأن تيسرعليها شيئا فشيئا بأن تشتري لها كل فترة جهاز يساعدها في توفير الوقت والجهد، كغسالة أتوماتيك للملابس وأخري للأطباق، ومكنسة، طبعا إن لم تكن هذه الأجهزة الكهربائية متوفرة بمنزلكم، وإن كان في استطاعتك فيمكنك أن توفر لها أيضا فتاة أو سيدة تساعدها ولو كل شهر مرة واحدة، فربما هى تحتاجها للمساعدة لعدم إلمامها بطرق النظافة الجيدة مثلاً، أو أنها لا تقوى على تحمل الأعباء وحدها لضعف صحتها، فإن لكل امرأة طاقة مختلفة عن غيرها، فلا تقارن زوجةك بأخرى فلكل واحدة منهن إمكانياتها..

وبإذن الله سوف يعتدل حالها ويتغير إلى الأفضل وكما تحب وأكثر.