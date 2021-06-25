تراند الفن: رسميًا.. بدر المطوع يتخطى رقم أحمد حسن ويصبح عميد لاعبي العالم

تخطى بدر المطوع، قائد منتخب الكويت، رقم أحمد حسن، قائد منتخبنا الوطني سابقًا، كأكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية، ليصبح عميد لاعبي العالم.

وشارك المطوع في مباراة الكويت والبحرين الجارية الآن، ضمن منافسات بطولة كأس العرب، ليسجل الظهور رقم 185 مع الأزرق، ليصبح عميد لاعبي العالم.

ويمتلك أحمد حسن، 184 مباراة مع منتخب مصر في جميع المسابقات، حيث بات ثاني أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية في التاريخ.

خاض المطوع مباراته الدولية الأولى مع الأزرق في 2003 وشارك في تصفيات كأس العالم 5 مرات وكأس آسيا 3 مرات.