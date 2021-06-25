فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 08:10 مساءً - أدمن 32 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
تخطى بدر المطوع، قائد منتخب الكويت، رقم أحمد حسن، قائد منتخبنا الوطني سابقًا، كأكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية، ليصبح عميد لاعبي العالم.
وشارك المطوع في مباراة الكويت والبحرين الجارية الآن، ضمن منافسات بطولة كأس العرب، ليسجل الظهور رقم 185 مع الأزرق، ليصبح عميد لاعبي العالم.
ويمتلك أحمد حسن، 184 مباراة مع منتخب مصر في جميع المسابقات، حيث بات ثاني أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية في التاريخ.
خاض المطوع مباراته الدولية الأولى مع الأزرق في 2003 وشارك في تصفيات كأس العالم 5 مرات وكأس آسيا 3 مرات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رسميًا.. بدر المطوع يتخطى رقم أحمد حسن ويصبح عميد لاعبي العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.