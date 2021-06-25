تراند الفن: القبض على مرتكب حادث طعن بألمانيا خلّف 3 قتلى و6 مصابين

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، القبض على الشخص صاحب حادثة الطعن بمدينة فورتسبورج بعد إصابته بالرصاص، والذي تسبب في وفاة عدد من الضحايا، وفق ما أوردته قناة العربية.

وارتكب شخص عملية طعن بسكين في مدينة فورتسبرج الألمانية، أسفرت عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 6 آخرين، فيما أكدت قوات الشرطة أنها تتعامل مع عملية كبرى.

وفي وقت سابق، طالبت قوات الأمن، السكان، بالابتعاد عن المنطقة التي وقع بها حادث الطعن، قبل أن تقوم بإغلاق المنطقة للقبض على المتهم.