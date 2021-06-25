فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 08:10 مساءً - أدمن 20 دقيقة مضت آخر الأخبار 9 زيارة
أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، القبض على الشخص صاحب حادثة الطعن بمدينة فورتسبورج بعد إصابته بالرصاص، والذي تسبب في وفاة عدد من الضحايا، وفق ما أوردته قناة العربية.
وارتكب شخص عملية طعن بسكين في مدينة فورتسبرج الألمانية، أسفرت عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 6 آخرين، فيما أكدت قوات الشرطة أنها تتعامل مع عملية كبرى.
وفي وقت سابق، طالبت قوات الأمن، السكان، بالابتعاد عن المنطقة التي وقع بها حادث الطعن، قبل أن تقوم بإغلاق المنطقة للقبض على المتهم.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: القبض على مرتكب حادث طعن بألمانيا خلّف 3 قتلى و6 مصابين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.