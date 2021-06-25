تراند الفن: تنويه جديد من وزارة الحج بشأن الرسائل النصية للمتقدمين لأداء الفريضة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 08:10 مساءً - أكدت وزارة الحج والعمرة، أن الرسائل النصية سوف تصل تباعًا إلى المتقدمين لأداء فريضة حج هذا العام.

وأوضحت الوزارة، مساء اليوم الجمعة، أن إرسال الرسائل إلى المتقدمين سيكون تبعًا بحسب الفئة العمرية تنازليًّا، وحسب المقاعد المتاحة في الأيام القادمة.

يذكر أن وزارة الحج أعلنت اليوم إطلاق المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني لحج 1442هـ.

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