فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 08:10 مساءً - قال ميخائيل موراشكو، وزير الصحة الروسي، إن عدد المواطنين الذين تم تلقيحهم بالمكون الأول من لقاح فيروس كورونا في بلاده تجاوز 21 مليونًا، وذلك خلال كلمته بجلسة مركز الاستجابة لفيروس كورونا.
وأعلن مركز أزمات مكافحة فيروس كورونا الروسي، اليوم الجمعة، أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا زادت 20393 حالة في الـ24 ساعة الماضية لتصل إلى 5409088 حالة، حيث بلغ معدل النمو النسبي 0.38%.
كما سجلت روسيا 601 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية مقارنة بـ568 في اليوم السابق، وهو أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ 21 يناير.
ونمت حالات التعافي من فيروس كورونا في روسيا بمقدار 14024 خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى رقم منذ 6 مارس.
وأبلغت سانت بطرسبرغ عن 1194 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما سجلت منطقة نيجني نوفجورود 311، أما بورياتيا 281، ومنطقة فورونيج 239، ووثقت شبه جزيرة القرم 232 حالة جديدة مصابة بكورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: روسيا تطعم 21 مليون مواطن بالجرعة الأولى من لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.