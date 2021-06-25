تراند الفن: روسيا تطعم 21 مليون مواطن بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 08:10 مساءً - قال ميخائيل موراشكو، وزير الصحة الروسي، إن عدد المواطنين الذين تم تلقيحهم بالمكون الأول من لقاح فيروس كورونا في بلاده تجاوز 21 مليونًا، وذلك خلال كلمته بجلسة مركز الاستجابة لفيروس كورونا.

وأعلن مركز أزمات مكافحة فيروس كورونا الروسي، اليوم الجمعة، أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا زادت 20393 حالة في الـ24 ساعة الماضية لتصل إلى 5409088 حالة، حيث بلغ معدل النمو النسبي 0.38%.

كما سجلت روسيا 601 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية مقارنة بـ568 في اليوم السابق، وهو أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ 21 يناير.

ونمت حالات التعافي من فيروس كورونا في روسيا بمقدار 14024 خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى رقم منذ 6 مارس.

وأبلغت سانت بطرسبرغ عن 1194 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما سجلت منطقة نيجني نوفجورود 311، أما بورياتيا 281، ومنطقة فورونيج 239، ووثقت شبه جزيرة القرم 232 حالة جديدة مصابة بكورونا.