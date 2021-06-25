تراند الفن: مصرع مبيض محارة أثناء ترميم أحد المقابر في المنوفية

لقي مبيض محارة مصرعه، أسفل مدفن في قرية زاوية الناعورة بمركز الشهداء، أثناء عمله في ترميمه، إذ انهال عليه جانب من المدفن المحمل بالتراب، ولقي مصرعه في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

وقال سامح الورداني، أحد أهالي القرية، إن الشاب توفي في أثناء ترميم مدفن في القرية فسقط عليه أحد الجدان وتوفي، مؤكدًا أن ضباط مباحث القسم انتقلوا إلى مكان الواقعة، وتم تحرير محضر، وعاينت النيابة مكان واقعة الوفاة.

وأضاف، أن جميع أهالي القرية يشعرون بالحزن الشديد عقب وفاة مبيض المحارة، وتداولوا الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان على فراقه.