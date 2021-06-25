فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 08:10 مساءً - أدمن 7 دقائق مضت آخر الأخبار 6 زيارة
لقي مبيض محارة مصرعه، أسفل مدفن في قرية زاوية الناعورة بمركز الشهداء، أثناء عمله في ترميمه، إذ انهال عليه جانب من المدفن المحمل بالتراب، ولقي مصرعه في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.
وقال سامح الورداني، أحد أهالي القرية، إن الشاب توفي في أثناء ترميم مدفن في القرية فسقط عليه أحد الجدان وتوفي، مؤكدًا أن ضباط مباحث القسم انتقلوا إلى مكان الواقعة، وتم تحرير محضر، وعاينت النيابة مكان واقعة الوفاة.
وأضاف، أن جميع أهالي القرية يشعرون بالحزن الشديد عقب وفاة مبيض المحارة، وتداولوا الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان على فراقه.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصرع مبيض محارة أثناء ترميم أحد المقابر في المنوفية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.