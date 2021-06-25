تراند الفن: حلا شيحة تكشف دور معز مسعود في غيابها عن الاحتفال بفيلم “مش أنا”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 08:10 مساءً - فاجأت الفنانة حلا شيحة، جمهورها بكشف سبب تغيبها عن حضور العرض الخاص لفيلمها “مش أنا” الذي أقيم مؤخرًا، بعد التساؤلات الكثيرة التي وجهها الجمهور لها عن سبب تغيبها عن حضور الاحتفال بالفيلم.

وأكدت حلا شيحة أن زواجها من الداعية والمنتج معز مسعود سبب غيابها عن حضور الاحتفال بالعرض الخاص لفيلم “مش أنا”، مشيرة إلى أن حياتها تغيرت بعد الزواج.

ونشرت حلا شيحة صورة رومانسية لها رفقة زوجها معز مسعود ظهرت فيها بغطاء الرأس، وعلقت عن سبب غيباها عن حضور الفيلم بقولها: “بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة أنه تم تصويره من أكتر من سنة ونص، وبسبب ظروف كورونا اتأخر جدًا نزوله وأنا كمان حالي اتغير، واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقى (مش أنا)، وفي نهاية حديثها تمنت التوفيق لباقي أبطال العمل، إذ كتبت: “بالتوفيق لكل زملائي جمعة مباركة”.

حلا شيحة ومعز مسعود

كما كتبت في تعليقها على الصور التي نشرتها: “أريد أن أعيش حياتي على أكمل وجه بينما أكون صادقة مع نفسي ومعتقداتي وأن أكون قدوة لأولادي، وبحمد ربنا إني أخيرًا لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا”.

وقبل يومين احتفل نجوم الفن بحضور العرض الخاص لفيلم تامر حسني الجديد “مش أنا”، ومنهم علي ربيع، ومصطفى قمر، وسامو زين، وأوس أوس، وحمدي الميرغني، وتفاجأ الجمهور غياب الفنانة حلا شيحة عن حضور العرض الخاص، وتساءل البعض هل يكون زوجها الداعية معز مسعود السبب وراء غيابها.

فيلم “مش أنا” يشارك في بطولته إلى جانب تامر حسني وحلا شيحة مجموعة من الفنانين منهم:ماجد العدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، مونتاج عمرو عاكف وإسلام عاكف، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وإنتاج مشترك بين شركة “سينرجي” وحسام حسني وأحمد دسوقي.

