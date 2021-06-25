فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 08:10 مساءً - صحيفة المرصد : كشف محمد الحسن المتحدث الرسمي لهيئة الملكية الفكرية، سر غموض وسم (جدتي أنا)، بعد تصدره محركات البحث على موقع تويتر، مما دفع المغردين إلى السؤال عن صاحبة الصورة، والمقصود من الوسم المنتشر. وقال متحدث الملكية الفكرية تحت شعار (لا تسرقها)، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: “الأمر ببساطة يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، مع انتشار صورة السيدة، لم يُعرف هي جدة من بالضبط”. وتابع: “الصورة المنتشرة يمكن استخدامها بإذن كتابي من صاحبها، وفي تويتر يمكن إعادة التغريد، أو التفضيل، أو إعادة نشر الفيديو ونسبته لصاحبه، وذلك يأتي في إطار احترام الملكية الفكرية”. وأضاف محمد الحسن: “انتهاك الملكية الفكرية دائماً يجعل الأرض غير خصبة لتصدير المبدعين والمبدعات لإبداعاتهم، احترام الملكية الفكرية مسؤولية الكل”. والجدير بالذكر أنه خلال الساعات الماضية، انتشرت صورة لسيدة مسنة داخل سيارة، بشكل كبير تحت وسم جدتي أنا، وتدوال آلاف المغردين الصورة والبعض قال إنها جدته.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو.. متحدث الملكية الفكرية يكشف سر غموض وسم “جدتي أنا” بعد تصدره الترند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.