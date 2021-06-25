تراند الفن: طقس حار يضرب البلاد غدًا السبت

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 09:09 مساءً - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا السبت، ومن المتوقع أن يسود البلاد طقس شديد على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارًا.

وأضافت الأرصاد أنه ليلًا يكون الطقس لطيفًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية وشمال الصعيد، فيما يكون معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبيّنت الهيئة أنه سيكون هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيانات بدرجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة العظمى 37، الصغرى 24.

الإسكندرية العظمى 32، الصغرى 22.

وادي النطرون العظمى 35، الصغرى 21.

طنطا العظمى 37، الصغرى 24.

شبين الكوم العظمى 37، الصغرى 24.

دمنهور العظمى 34، الصغرى 22.

بلطيم العظمى 31، الصغرى 21.

مطروح العظمى 31، الصغرى 22.

السلوم العظمى 32، الصغرى 21.

سيوة العظمى 39، الصغرى 24.