تراند الفن: وزير الرياضة يكرم بيج رامي بالعاصمة الإدارية الجديدة

كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، البطل المصري بيج رامي، لتأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو.

جاء ذلك على هامش اليوم الرياضي الذي نظمه وزير الشباب والرياضة، لتكريم أبطال مصر المتأهلين إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وتشهد الاحتفالية التي تنظمها وزارة الرياضة، حضور عددًا من مشاهير الرياضة والإعلام على رأسهم، مجدي عبد الغني، سمير عثمان، إسلام صادق، وعبد الحليم علي، محمود أبو الدهب، جمال الغندور.

وأقيم مساء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة،، بطولة الجمهورية لـ “ستريت وورك أوت” والمؤهلة لبطولة العالم بروسيا، مبادرة “فرحونا يا أبطال” لدعم الأبطال المتأهلين للأولمبياد بحضور اللاعبين المتأهلين وبمشاركة أصحاب الميداليات الأولمبية كرم جابر ومحمد إيهاب.

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