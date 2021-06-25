فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 09:09 مساءً - أدمن 21 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة
كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، البطل المصري بيج رامي، لتأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو.
جاء ذلك على هامش اليوم الرياضي الذي نظمه وزير الشباب والرياضة، لتكريم أبطال مصر المتأهلين إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.
وتشهد الاحتفالية التي تنظمها وزارة الرياضة، حضور عددًا من مشاهير الرياضة والإعلام على رأسهم، مجدي عبد الغني، سمير عثمان، إسلام صادق، وعبد الحليم علي، محمود أبو الدهب، جمال الغندور.
وأقيم مساء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة،، بطولة الجمهورية لـ “ستريت وورك أوت” والمؤهلة لبطولة العالم بروسيا، مبادرة “فرحونا يا أبطال” لدعم الأبطال المتأهلين للأولمبياد بحضور اللاعبين المتأهلين وبمشاركة أصحاب الميداليات الأولمبية كرم جابر ومحمد إيهاب.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وزير الرياضة يكرم بيج رامي بالعاصمة الإدارية الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.