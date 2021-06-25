تراند الفن: بعد تهديدها بالسلاح.. سيدة تستغيث بالمسؤولين لإنقاذها من تعنت صاحب عقار بالخصوص (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 09:09 مساءً - تقدمت ربة منزل تدعى “فرح. ا” قاطنة في بمنطقة الخصوص ببلاغ ضد صاحب العقار، لمحاولته إجبارهم على ترك الشقة الخاصة بهم كونها إيجارًا قديمًا.

بلاغ يتهم صاحب العقار

وذكر البلاغ الذي حمل رقم 4009 لسنه 2021 أن صاحب العقار قام بإغلاق ماسورة الصرف الصحي والمياه عن الشقة الخاصة بمقدمة البلاغ، وتهديدها بالسلاح لإجبارها على ترك الشقة.

وتابعت فرح في بلاغها، قائلة: “صاحب العمارة عايز يبني 4 أدوار فوق 8 أدوار اللي إحنا ساكنين فيهم، والمشكلة إن العمارة مش هتستحمل وبالفعل بنى دور مخالف من وراء رئيس الحي والحيطان اتشرخت والبيت هيقع”.

وأضافت: “قلنا له انت كده هتوقع البيت علينا شتمنا وبهدل فينا وبعدين قال هدي لكل ساكن 60 ألف جنيه وسيبوا الشقق وامشوا من العمارة عشان أنا هابيعها تمليك، كل السكان رفضوا علشان ما فيش حتة تاني نروحها ولا نقعد فيها”.

واستكملت ربة المنزل: “والله احنا مش عارفين نقعد أو ننام من الميه المعفنة بتاعة الصرف الصحي، ده ما يرضيش ربنا، ولا يرضي حد، أرجوكم حد يوصّل صوتنا للمحافظ، ورئيس حي الخصوص إحنا عايشين في رعب”.

وطالبت مقدمة البلاغ، بتدخل المسئولين لإنقاذهم من تهديد صاحب العقار لهم باستمرار لإخراجهم من الشقة.