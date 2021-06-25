فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 09:09 مساءً - صحيفة المرصد – وكالات : أعلنت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الجمعة، سقوط عدد من القتلى والجرحى، في مدينة فورتسبورغ وسط ألمانيا، جراء هجوم بسكين من جانب رجلًا من أصول إفريقية. وقالت صحيفة بيلد الألمانية، إن عدد القتلى وصل إلى 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، جراء قيام شخص مهاجمتهم في مدينة فورتسبورغ. وسيطرت قوات الشرطة على الموقف، وأصابت المتهم بطلقة نارية في ساقه وتم اعتقاله، وقامت بغلق منطقة وسط فورتسبورغ حيث كانت تنفذ “عملية كبيرة”، ولا يوجد حاليا أي خطر للسكان. والجدير بالذكر أنه انتشرت عدة مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر رجلًا من أصول إفريقية يحمل سكينًا بينما يحاول بعض الأشخاص ملاحقته.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: مسلح أفريقي يهاجم المارة و يقتل 3 ويصيب 6 آخرين في مدينة فيرتسبورغ الألمانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.