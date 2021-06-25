تراند الفن: ننشر شروط التقدم وتخصصات مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية لطلاب الشهادة الإعدادية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 09:09 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقديم لجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية في شهر يوليو المُقبل، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

وينشر “القاهرة 24”، تخصصات مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية لطلاب الشهادة الإعدادية، حيث تشمل تخصص تكنولوجيا تركيب وتشغيل: أجهزة الإضاءة – الصوت – التصوير- تكنولوجيا الخدع – المؤثرات الفنية – الماكياج – التنكر – الأقنعة – تصنيع – تحريك ديكور – العروض الفنية – صناعة وتحريك الدمي – العرائس – صناعة وتركيب وإصلاح الآلات الموسيقية – تكنولوجيا تفصيل ملابس وأزياء وأحذية العروض الفنية – إدارة خشبة مسرح- وتكنولوجيا الحرف اليدوية والمنتجات الورقية.

وتعد أبرز المميزات التي تقدمها مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية لطلاب الشهادة الإعدادية، هو الحصول على فُرص للتعيين بمصانع وشركات الشريك الصناعي بعد التخرج، التدريب العملي أثناء فترة الدراسة، والحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية.

وتعتبر أبرز شروط التقدم للمدرسة هي تحديد درجة القبول من كل وحدة تشغيل وإدارة مدرسة التكنولوجيا التطبيقية، وألا يزيد سن المتقدم عن 18 عامًا في أول أكتوبر 2021، مع إتاحة التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى.

مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية