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تراند الفن: ننشر شروط التقدم وتخصصات مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية لطلاب الشهادة الإعدادية

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مدرسة تكنولوجية-أرشيفية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 09:09 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقديم لجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية في شهر يوليو المُقبل، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

وينشر “القاهرة 24”، تخصصات مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية لطلاب الشهادة الإعدادية، حيث تشمل تخصص تكنولوجيا تركيب وتشغيل: أجهزة الإضاءة – الصوت – التصوير- تكنولوجيا الخدع – المؤثرات الفنية – الماكياج – التنكر – الأقنعة – تصنيع – تحريك ديكور – العروض الفنية – صناعة وتحريك الدمي – العرائس – صناعة وتركيب وإصلاح الآلات الموسيقية – تكنولوجيا تفصيل ملابس وأزياء وأحذية العروض الفنية – إدارة خشبة مسرح-  وتكنولوجيا الحرف اليدوية والمنتجات الورقية.

وتعد أبرز المميزات التي تقدمها مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية لطلاب الشهادة الإعدادية، هو الحصول على فُرص للتعيين بمصانع وشركات الشريك الصناعي بعد التخرج، التدريب العملي أثناء فترة الدراسة، والحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية.

وتعتبر أبرز شروط التقدم للمدرسة هي تحديد درجة القبول من كل وحدة تشغيل وإدارة مدرسة التكنولوجيا التطبيقية، وألا يزيد سن المتقدم عن 18 عامًا في أول أكتوبر 2021، مع إتاحة التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى.

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مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية
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مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية
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مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ننشر شروط التقدم وتخصصات مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية لطلاب الشهادة الإعدادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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