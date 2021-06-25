تراند الفن: بينهم 3 أطفال.. ننشر أسماء 9 مصابين في حادث انقلاب تروسيكل بكفر الشيخ

حصل “القاهرة 24″، على أسماء 9 مصابين من أسرة واحدة، نتيجة انقلاب تروسيكل كانوا يستقلونه على رافد الطريق الدولي بلطيم بورصة الأسماك.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي: دينا محمد منصور بهجات، 20عامًا، مقيمة بأبو تماده، مركز كفر الشيخ، مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس، ورضا السيد رمضان، 25عامًا، مقيم بأبو تماده، اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وتامر محمد شعبان، 34عامًا، مقيم بأبو تماده، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة، ووليد تامر محمد، عامان، مقيم بأبو تماده، مصاب بجرح قطعي بالرأس 2سم، ورحمة تامر محمد، 4 أعوام، مقيمة بأبو تماده، اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، ومنى حمدين عبد اللطيف، 55 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

كما أصيب كل من رغدة منصور محمد، 24 عامًا، مقيمه بأبو تماده، اشتباه كسر بالكتف الأيسر، ومحمد تامر محمد، 6 أعوام، مقيم بأبو تماده، اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، ومحمد منصور بهجات، 22 عامًا، اشتباه كسر بالكتف الأيمن.

ووقع مساء أمس حادث انقلاب تروسيكل، على رافد الطريق الدولي بلطيم بورصة الأسماك، في أثناء عودة مستقليه من مصيف بلطيم.