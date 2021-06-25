فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 09:09 مساءً - أدمن 34 دقيقة مضت آخر الأخبار 9 زيارة
حصل “القاهرة 24″، على أسماء 9 مصابين من أسرة واحدة، نتيجة انقلاب تروسيكل كانوا يستقلونه على رافد الطريق الدولي بلطيم بورصة الأسماك.
وجاءت أسماء المصابين كالتالي: دينا محمد منصور بهجات، 20عامًا، مقيمة بأبو تماده، مركز كفر الشيخ، مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس، ورضا السيد رمضان، 25عامًا، مقيم بأبو تماده، اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وتامر محمد شعبان، 34عامًا، مقيم بأبو تماده، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة، ووليد تامر محمد، عامان، مقيم بأبو تماده، مصاب بجرح قطعي بالرأس 2سم، ورحمة تامر محمد، 4 أعوام، مقيمة بأبو تماده، اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، ومنى حمدين عبد اللطيف، 55 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.
كما أصيب كل من رغدة منصور محمد، 24 عامًا، مقيمه بأبو تماده، اشتباه كسر بالكتف الأيسر، ومحمد تامر محمد، 6 أعوام، مقيم بأبو تماده، اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، ومحمد منصور بهجات، 22 عامًا، اشتباه كسر بالكتف الأيمن.
ووقع مساء أمس حادث انقلاب تروسيكل، على رافد الطريق الدولي بلطيم بورصة الأسماك، في أثناء عودة مستقليه من مصيف بلطيم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بينهم 3 أطفال.. ننشر أسماء 9 مصابين في حادث انقلاب تروسيكل بكفر الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.