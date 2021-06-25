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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 09:09 مساءً - أدمن 9 دقائق مضت آخر الأخبار 11 زيارة
تمكن رجال الإنقاذ بشاطئ رأس البر، من إنقاذ 53 حالة من الغرق، كما تم تسليم 103 أطفال تائهين إلى ذويهم، وغادروا جميعًا الشاطئ، فيما قام رجال الوحدة المحلية بمصادرة 10 شيش من الكافيتريات لمُخالفتها قرار حظر الشيشة.
وأعلن اللواء حسين لبيب، رئيس المدينة، انتهاء نهار الجمعة على شواطئ المدينة، وسط إقبال من المصطافين ورواد الشاطئ، وذلك بعد إعادة فتحها للمواطنين، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث تم العمل من أول ضوء بتواجد إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ والمعدات البحرية وعدد 5 خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد 4 سيارات إسعاف.
وأضاف لبيب، أنه تم عمل حملات نظافة مُستمرة بطول الشاطئ على مدار اليوم لرفع المُخلفات والقمامة أولًا بأول، وكذا مُتابعة تطبيق الكافيهات على الشاطئ للإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك في إطار جهود الوحدة لتقديم أفضل الخدمات المواطنين.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: إنقاذ 53 حالة من الغرق.. وضبط 10 شيش بشاطئ رأس البر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.