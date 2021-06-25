تراند الفن: إنقاذ 53 حالة من الغرق.. وضبط 10 شيش بشاطئ رأس البر

تمكن رجال الإنقاذ بشاطئ رأس البر، من إنقاذ 53 حالة من الغرق، كما تم تسليم 103 أطفال تائهين إلى ذويهم، وغادروا جميعًا الشاطئ، فيما قام رجال الوحدة المحلية بمصادرة 10 شيش من الكافيتريات لمُخالفتها قرار حظر الشيشة.

وأعلن اللواء حسين لبيب، رئيس المدينة، انتهاء نهار الجمعة على شواطئ المدينة، وسط إقبال من المصطافين ورواد الشاطئ، وذلك بعد إعادة فتحها للمواطنين، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث تم العمل من أول ضوء بتواجد إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ والمعدات البحرية وعدد 5 خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد 4 سيارات إسعاف.

وأضاف لبيب، أنه تم عمل حملات نظافة مُستمرة بطول الشاطئ على مدار اليوم لرفع المُخلفات والقمامة أولًا بأول، وكذا مُتابعة تطبيق الكافيهات على الشاطئ للإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك في إطار جهود الوحدة لتقديم أفضل الخدمات المواطنين.

شاطئ رأس البر

خيم لتجميع الأطفال التائهين