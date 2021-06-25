تراند الفن: مران إيطاليا.. عودة كيليني وتحديد منفذي ركلات الترجيح

اختتم المنتخب الإيطالي تدريباته، اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة النمسا غدًا ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وقالت شبكة سكاي سبورت الإيطالية، إن جورجيو كيليني تدرب مع المجموعة اليوم، وسيكون متاحًا لإيطاليا أمام النمسا ويهدف إلى أن يكون على مقاعد البدلاء في المباراة.

وأضافت الشبكة أن روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، استقر على اللاعبين الخمسة الذين سينفذون ركلات الترجيح أمام النمسا في حالة الوصول إلى تلك اللحظة.

واختتم الشبكة أن إيموبيلي وجورجينيو وبيراردي وبونوتشي وإتشيربي هما أول خمس لاعبين سينفذون ركلات الترجيح.