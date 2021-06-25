فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 09:09 مساءً - أدمن 3 دقائق مضت آخر الأخبار 6 زيارة
اختتم المنتخب الإيطالي تدريباته، اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة النمسا غدًا ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية.
وقالت شبكة سكاي سبورت الإيطالية، إن جورجيو كيليني تدرب مع المجموعة اليوم، وسيكون متاحًا لإيطاليا أمام النمسا ويهدف إلى أن يكون على مقاعد البدلاء في المباراة.
وأضافت الشبكة أن روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، استقر على اللاعبين الخمسة الذين سينفذون ركلات الترجيح أمام النمسا في حالة الوصول إلى تلك اللحظة.
واختتم الشبكة أن إيموبيلي وجورجينيو وبيراردي وبونوتشي وإتشيربي هما أول خمس لاعبين سينفذون ركلات الترجيح.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مران إيطاليا.. عودة كيليني وتحديد منفذي ركلات الترجيح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.