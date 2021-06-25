تراند الفن: تطورات جديدة في بلاغ عاجل ضد الداعية المصري محمد حسين يعقوب

صحيفة المرصد : قال المحامي المصري أحمد المنشاوي، إن الداعية محمد حسين يعقوب تصالح مع مصطفى نعمت الله، خفير مزرعته، بعدما سدد له مستحقاته كاملة والتى تقدر بـ 135 ألف جنيه، حيث قدم بلاغا عاجلا ضده.

وأضاف المحامي فى تصريحات لموقع “مصر تايمز”، إن التصالح بين يعقوب وخفير مزرعته تم مساء أمس، بعدما حضر الداعية يعقوب لإتمام التصالح، وسدد مستحقات الخفير كاملة والتي تقدر بـ135 ألف جنيه، نظير فترة عمله بإحدى مزارع العنب التي يمتلكها الشيخ، وعمولات شراء الأرض وبيع محصول العنب.

وكان مصطفى نعمت الله، خفير أهالي، حرر محضرا ضد الداعية الإسلامي محمد حسين يعقوب ونجله، ومدير أعماله، لعدم سداد مستحقاته المالية، نظير العمل بإحدى مزارع الفاكهة التي يمتلكها، بمنطقة جبل الخطاطبة التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية.