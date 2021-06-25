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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 09:09 مساءً - أدمن 27 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة
صحيفة المرصد : قال المحامي المصري أحمد المنشاوي، إن الداعية محمد حسين يعقوب تصالح مع مصطفى نعمت الله، خفير مزرعته، بعدما سدد له مستحقاته كاملة والتى تقدر بـ 135 ألف جنيه، حيث قدم بلاغا عاجلا ضده.
وأضاف المحامي فى تصريحات لموقع “مصر تايمز”، إن التصالح بين يعقوب وخفير مزرعته تم مساء أمس، بعدما حضر الداعية يعقوب لإتمام التصالح، وسدد مستحقات الخفير كاملة والتي تقدر بـ135 ألف جنيه، نظير فترة عمله بإحدى مزارع العنب التي يمتلكها الشيخ، وعمولات شراء الأرض وبيع محصول العنب.
وكان مصطفى نعمت الله، خفير أهالي، حرر محضرا ضد الداعية الإسلامي محمد حسين يعقوب ونجله، ومدير أعماله، لعدم سداد مستحقاته المالية، نظير العمل بإحدى مزارع الفاكهة التي يمتلكها، بمنطقة جبل الخطاطبة التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تطورات جديدة في بلاغ عاجل ضد الداعية المصري محمد حسين يعقوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.