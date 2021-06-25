نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير على الجوال والشاشات واللاب توب تصل ل 60% لفترة محدودة في المقال التالي

عروض جرير، مكتبة جرير متخصصة في بيع الكثير من المنتجات والتي منها ألعاب ووسائل تعليم الأطفال والأدوات المدرسية، وبالتالي يقوم ببيع أحدث أنواع الهواتف الذكية والكمبيوتر والتابلت والأكسسوار الذكية والتي منها ساعة أبل واتس وهواوي وشاومي وغير ذلك، وإليكم في السطور القادمة أفضل عروض مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية. عروض مكتبة جرير خصومات مكتبة جرير في السعودية: عروض جرير اليوم سامسونج جالكسي زد فولد بسعة حجم “256 جيجابايت” وصل سعره إلى 6199 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 7999 ريال سعودي.

تخفيضات جرير وصل سعر هواوي فري بودز 3 سماعة أذن إلى 499 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 659 ريال سعودي.

خصومات جرير وصل سعر هاتف أوبو أي 15 بسعة حجم “32 جيجابايت” باللون الاسود إلى 499 ريال سعودي.

تنزيلات جرير هاتف أوبو أي 54 بسعة حجم “128 جيجابايت” وصل سعره إلى 849 ريال سعودي.

وصل سعر هاتف أوبو أي 73 بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الاورنج إلى 899 ريال سعودي، بينما سعره قلب العرض كان 949 ريال سعودي.

هاتف أوبو أي 73 بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الازرق وصل سعره إلى 1199 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1299 ريال سعودي. تخفيضات جرير اليوم تنزيلات جريرعلي هاتف أوبو أي 53 بسعة حجم “64 جيجابايت” وصل سعره إلى 599 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 699 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم هاتف أوبو رينو 5 برو بسعة حجم “256 جيجابايت” وصل سعره إلى 2799 ريال سعودي.

خصومات جرير وصل سعر هاتف أوبو رينو 5 برو بسعة حجم “256 جيجابايت” إلى 2799 ريال سعودي.

بلغ سعر هاتف أوبو أي 93 بسعة حجم “128 جيجابايت” إلى 999 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1199 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض جرير على الجوال والشاشات واللاب توب تصل ل 60% لفترة محدودة - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض جرير على الجوال والشاشات واللاب توب تصل ل 60% لفترة محدودة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.