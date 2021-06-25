شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 30 ل 70% أقوى عروض السعودية

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تخفيضات متجر اكسترا 2021م إذا كنت ترغب عزيزي القاريء في شراء أحدث أنواع الأجهزة الكهربائية وبأسعار مناسبة لك فعليك بالتوجه إلى متجر اكسترا، فهو يقدم لكم الكثير من العروض والتي لا مثيل لها في المملكة العربية السعودية كما أنه يقدم عروضاً على أحدث أنواع الهواتف الذكية والتي منها سامسونج وأوبو والأيفون وغير ذلك، وإليكم في الآتي عروض متجر اكسترا في السعودية. أقوى عروض اكسترا في السعودية مايكروسوفت سيرفس لابتوب 13 3، كور أي 5، شاشة 13.5 بوصة باللمس باللون الأسود وصل سعره إلى 3899 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5899 ريال سعودي. سيرفس بوك 3، كور آي7، 15 بوصة، رام 32 جيجابايت بسعة حجم “512 جيجابايت” باللون الفضي وصل سعره إلى 8999 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 12649 ريال سعودي. لينوفو يوجا آس 940، 14 بوصة، كور آي 7، رام 16 جيجابايت، 1 تيرا آس أس دي، باللون الفضي وصل سعره إلى 6239 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 8539 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا هواوي ميت بوك أكس كور آي5، 13.9 بوصة، رام 16 جيجابايت بسعة حجم “512 جيجابايت” أس أس دي باللون الفضي وصل سعره إلى 4499 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5999 ريال سعودي. سيرفس بوك4، كور آي 5، 12.5 بوصة، رام 8 جيجابايت، بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الفضي وصل سعره إلى 5669 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 7399 ريال سعودي. سيرفس بوك 3، كور آي 7، 13.5 بوصة، رام 32 جيجابايت، بسعة حجم “512 جيجابايت” باللون الفضي وصل سعره إلى 8999 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 11299 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 30 ل 70% أقوى عروض السعودية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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