نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم حتى 19 ذو القعدة 1442 الموافق 29 يونيو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحصل على كافة مقاضيك الشهرية من خلال أسواق العثيم خصومات وتخفيضات من الآخر تصل حتى 70%. على جميع السلع الغذائية والمنتجات واللحوم. وتضم عروض العثيم الجديدة على الأجهزة الكهربائية ومنتجات العناية الشخصية وكل ما تحتاجه يمكنك العثور علية بأقل الاسعار واقوى الخصومات الاسبوعية.

عروض العثيم

توفر العثيم كافة مقاضيك التي يحتاجها كل رجل وسيدة ومنها الأرز البسمتي من أبو كاس بسعر 53 ريال وخصومات بنسبة 35%. وتضم شاي ربيع المذاق الرائع بسعر 17.95 ريال ويمكنك الحصول على واحد والحصول على الثاني هدية مجانا من العثيم. كما أن نشرة عروض اسواق العثيم تحتوي على زيت العربي نباتي زجاجة بلاستيك بسعر 22 ريال أي سوف توفر 35% من سعر الزيت الاصلي.

عروض العثيم اليوم توفر مسحوق غسيل تايد المميز والذي يعد من أهم منظفات الملابس التي يمكنك الحصول عليها بنسبة خصم 59%. على سعره الاساسي حتى يصبح سعر المنتج 29 ريال فقط بدلا من 72 ريال ويتوفر الكيس 5 كجم. وتشمل عروض العثيم على خبز زود ساندويتش 6 حبة بسعر ريال ونصف فقط وسوف تحصل على واحد إضافي مجانا.

عروض العثيم اليوم

برد صيفك مع العثيم من خلال الحصول على الفواكه الطازجة وأفضل أنواع الخضروات مثل المانجو بكافة أنواعها وأبرز ما توفرة العثيم. هي مانجو باكستاني بسعر 5.95 ريال للكيلو. ومانجو جيزاني بسعر 6.50 ريال. ومانجو سمكة بسعر 5.95 ريال. وايضا توفر العثيم الشمام الأردني والبرتقال الخاص بعمل العصير والعنب الأبيض. والكثير من الفواكة الطازجة الخاصة بـ فصل الصيف والتي توفرها أسواق عبد الله العثيم.

عروض العثيم اليوم في السعودية

مقاضيك الشهرية من الاخر التي توفرها العثيم تشمل كافة أنواع الخضروات مثل الطماطم المحلي والفلفل الأحمر والأصفر. والبطاطس الطازجة والليمون والكثير من أنواع الخضروات الطازجة المتوفرة حتى يوم 29 يونيو 2021. كما أن عروض العثيم تحتوي على الايس كريم بأطعمة مختلفة مثل الكراميل والتوت الأسود.

تضم مجلة تخفيضات العثيم على الأدوات الخاصة بالمطبخ مثل قدور الضغط والمقلاة. وتوفر العثيم أنواع مختلفة وبأسعار متنوعة لكي تحصلي على ما يناسبك من قدور الضغط. وتوجد ايضا غلاية مياه وخلاط كهربائية وكافة مستلزمات المنزل يمكنك الحصول عليها.