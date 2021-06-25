نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مجلة عروض بنده السعودية السبت 26-6-2021 بمناسبة الصيف أقوي تخفيضات هايبر بندة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مجلة عروض بنده السعودية توفر لنا كل جديد من المنتجات الغذائية، والملابس وغيرها من الأجهزة الإلكترونية وكل ما يحتاج إليه المنزل في المملكة العربية السعودية، ويمكنكم الحصول عليها الآن ضمن مجموعة عروض أسبوعية من هايبر بندة جدة وكافة الفروع، والتي تستمر بداية من يوم الأربعاء، وحتي يوم الثلاثاء من الأسبوع الذي يليه، وقد بدأت العروض هذا الأسبوع يوم 23 من يونيو 2021، وستستمر حتي نهاية الشهر.

مجلة عروض بنده السعودية

عروض هايبر بندة الجديدة تتضمن كثيراً من العروض الصيفية، وخصوصاً الفواكه التي يحبها الجميع في هذه الفترات الحارة، وتجدون أقوي العروض والتخفيضات ضمن المجلة الأسبوعية المرفقة إليكم، وللحصول علي كافة هذه المنتجات، يجب الذهاب في ساعات العمل إلي أي فرع من الفروع قريب لكم، أو الطلب الإلكتروني والحصول علي الطلبات حتي باب المنزل بكل سهولة.

بهذا نكون أرفقنا إليكم المجلة الأسبوعية للتخفيضات بهايبر، hayber banda، وللحصول علي أقوي التخفيضات، يجب الطلب من داخل العروض المتوفرة، حتي تجدون تخفيضات تصل 50% من النسبة للسعر.

تخفيضات هايبر بندة الأسبوعية

تتضمن التخفيضات أوزان مختلفة، ومنتجات متنوعة، من بينها بعض المنتجات الغذائية نرفقها لكم تفصيلياً الآن بالوزن والنوع، والأسعار كما تم ذكرها بالمجلة السابقة.

اصابع الذرة بيوقلز 125 جرام . معمول صغير بالتمر حلواني . بطاطس شيبس كراكس 160 جرام.

شوكولاتة مشكلة باللوز شوكودات / بالحليب 90 جرام . فشار كريك كراك 100 جرام .

بطاطس مقلية ديل مونتي 1 كيلو . لقيمات زولابي 300 جرام . كذلك بطاطا مهروسة مقلية الكبير. كعك البطاطس الكبير .

حليب مجفف كامل الدسم المراعي . تمر سكري محلي سيافا 1 كيلو. قهوة تركية سوداء فاتحة . جوز امريكي . مكسرات مشكلة مالحة .

جمبري مزرعة . بسطرمة حلواني . طحينة ماركة الشعلة . خليط زبدة غير مملحة إماراتي . مخلل فجل طيبة . بيتي فور مشكل.

رقائق السمبوسة سويتز 500 جرام . رقائق التورتيلا برونتو 250 جرام . حلى شوكولاتة دانيت . زبادي يوناني ندى .

تستطيعون أن تحصلوا علي أجهزة إلكترونية كذلك مثل الهواتف الذكية، وغيرها من المستلزمات للملابس الشخصية، أو الماكينات الشخصية، كل هذا تجدونه بكافة الفروع لبندة، وفق ما عرضناه عليكم ضمن مجلة عروض بنده السعودية الأسبوعية.