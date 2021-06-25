شوف عروض العثيم الأسبوعية خصومات من 20 ل 70% لمدة 5 أيام

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عروض العثيم الأسبوعيةالعثيم من المتاجر التي لها باع طويل في المملكة العربية السعودية فهو يقوم بتقديم أفضل العروض على السلع الغذائية والتي من الممكن أن يصل سعرها إلى نصف سعرها الحقيقي، وأينما كنت متواجد في المملكة تأكد أنك بإمكانك الحصول على العرض وبأسعار مناسبة جداً، وفي السطور القادمة سنذكر لكم أفضل عروض متجر العثيم. عروض العثيم الأسبوعية عروض العثيم الأسبوعية المطبخ سكر 1 كجم وصل سعره إلى 7.99 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 9.50 ريال سعودي.

خصومات العثيم المطبخ أرز مصري 1 كجم وصل سعره إلى 9.75 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 11.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم الضحى أرز مصري 1 كجم وصل سعره إلى 11.99 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 14.95 ريال سعودي.

بلغ سعر هالي صلصة طماطم 300 جم إلى 4.75 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5.25 ريال سعودي.

وصل سعر المراعي حليب كامل الدسم 4 عبوة إلى 55.99 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 63.99 ريال سعودي. تخفيضات متجر العثيم عروض العثيم الأسبوعية كوليكو دجاج مجمد وزن وصل سعره إلى 44.99 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 48.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم جبن رومي قديم 250 جم وصل سعره إلى 19.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 23.95 ريال سعودي.

جبن ريكفورد 250 جم وصل سعرها إلى 34.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 44.95 ريال سعودي.

شير شاور أنواع 1 كيلو وصل سعره إلى 19.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى 29.95 ريال سعودي.

فلفيتا معطر ملابس وصل سعره إلى 10.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية خصومات من 20 ل 70% لمدة 5 أيام - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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