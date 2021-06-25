شوف عروض جرير الأسبوعية تخفيضات من 20 ل 60% أقوى عروض السعودية

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متجر جرير من المتاجر التي ذاع صيتها في المملكة العربية السعودية، فالمتجر متخصص في بيع الكثير من المنتجات والتي منها الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والإلكترونية وهذه العروض قد تصل ٥٠% من أجل أن يتمكن المواطنين من شراء جميع المستلزمات التي يرغبون بها، وإليكم في السطور القادمة أفضل عروض متجر جرير في السعودية. عروض جرير في السعودية خصومات جرير هاتف موتورولا 5 جي رازر بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الجرافيتي اللامع وصل سعره إلى 4999 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 5999 ريال سعودي.

تخفيضات جرير وصل سعر هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الأخضر والبرونزي والرمادي إلى 2799 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3999 ريال سعودي.

هاتف تيلو جامز بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الأزرق والأحمر وصل سعره إلى 2999 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 3499 ريال سعودي. تنزيلات متجر جرير عروض جريراليوم هاف سامسونج جالكسي نوت 20 ألترا بسعة حجم “512 جيجابايت” باللون البرونزي والأبيض وصل سعره إلى 4099 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5499 ريال سعودي.

خصومات جرير هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 ألترا بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الأبيض وصل سعره إلى 3599 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5119 ريال سعودي.

تخفيضات جرير بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي اس 21 بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأسود والفضي إلى 3699 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي اس 21 والذي يتميز بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الفضي والأسود فانتوم وصل سعره إلى 3799 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 4199 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية تخفيضات من 20 ل 60% أقوى عروض السعودية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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