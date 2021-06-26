فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 16 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة
قال وليد العشري، المتحدث باسم جامعة طنطا، إن رئيس الجامعة قرر تقديم شكوى رسمية في واقعة فتاة الفستان، التي قالت إنها تعرضت للمُضايقة على يد مُراقبتين عاتبتاها بسبب ارتدائها فستانًا قصيرًا، وطالبتاها بارتداء بنطلون أسفله.
وأكد الشعري، في تصريحات مع برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “MBC مصر”، مساء الجمعة، أن الجامعة تُصر على تطبيق القانون ومُحاسبة المخطئ، لكن بعد التحقيق في الواقعة، بدلًا من الاستماع إلى طرف واحد فقط بهدف معرفة الحقيقة.
وشدد متحدث الجامعة، على ضرورة تطبيق القانون، واتخاذ الطرق القانونية للتعامل مع هذه الواقعة.
كانت طالبة في جامعة طنطا، قد كشفت اليوم، تعرضها للمضايقة على يد مُراقبتين إحداهما مُنتقبة والأخرى ترتدي خمارًا -وفق وصفها- طالبتاها بارتداء بنطلون أسفل الفستان، وسألتاها عن ديانتها ومكان إقامتها، ووجهتا لها كلمات مثل “قررت تبقي مش مُحترمة وتقلعي الحجاب”، وفق قولها.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: جامعة طنطا: سنحاسب المخطئ في واقعة “فتاة الفستان” بعد التحقيقات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.