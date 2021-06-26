تراند الفن: جامعة طنطا: سنحاسب المخطئ في واقعة “فتاة الفستان” بعد التحقيقات

قال وليد العشري، المتحدث باسم جامعة طنطا، إن رئيس الجامعة قرر تقديم شكوى رسمية في واقعة فتاة الفستان، التي قالت إنها تعرضت للمُضايقة على يد مُراقبتين عاتبتاها بسبب ارتدائها فستانًا قصيرًا، وطالبتاها بارتداء بنطلون أسفله.

وأكد الشعري، في تصريحات مع برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “MBC مصر”، مساء الجمعة، أن الجامعة تُصر على تطبيق القانون ومُحاسبة المخطئ، لكن بعد التحقيق في الواقعة، بدلًا من الاستماع إلى طرف واحد فقط بهدف معرفة الحقيقة.

وشدد متحدث الجامعة، على ضرورة تطبيق القانون، واتخاذ الطرق القانونية للتعامل مع هذه الواقعة.

كانت طالبة في جامعة طنطا، قد كشفت اليوم، تعرضها للمضايقة على يد مُراقبتين إحداهما مُنتقبة والأخرى ترتدي خمارًا -وفق وصفها- طالبتاها بارتداء بنطلون أسفل الفستان، وسألتاها عن ديانتها ومكان إقامتها، ووجهتا لها كلمات مثل “قررت تبقي مش مُحترمة وتقلعي الحجاب”، وفق قولها.