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فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 15 دقيقة مضت المرصد 10 زيارة
صحيفة المرصد – وكالات : علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، على حكم السجن الذي أصدره القضاء الأمريكي ضد الشرطي السابق ديريك شوفين، المتهم بقتل الأمريكي ذي الأصول الإفريقية جورج فلويد.
وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي “الحكم الذي صدر بحق الشرطي ديريك شوفين المتهم بقتل جورج فلويد يبدو مناسبا.. لكني لا أعرف تفاصيل الحكم”.
وأصدر قاض أمريكي، حكما بالسجن لمدة 22 عاما ونصف على ديريك شوفين، ضابط الشرطة السابق في مدينة مينيابوليس، المتهم بقتل الأمريكي ذي الأصول الإفريقية جورج فلويد، ما يغلق قضية أثارت موجات من الاحتجاجات في الولايات المتحدة بشأن إساءة معاملة السود في البلاد.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أول تعليق من “بايدن” على الحكم التاريخي ضد الضابط الأمريكي قاتل جورج فلويد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.