تراند الفن: أول تعليق من “بايدن” على الحكم التاريخي ضد الضابط الأمريكي قاتل جورج فلويد

صحيفة المرصد – وكالات : علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، على حكم السجن الذي أصدره القضاء الأمريكي ضد الشرطي السابق ديريك شوفين، المتهم بقتل الأمريكي ذي الأصول الإفريقية جورج فلويد.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي “الحكم الذي صدر بحق الشرطي ديريك شوفين المتهم بقتل جورج فلويد يبدو مناسبا.. لكني لا أعرف تفاصيل الحكم”.

وأصدر قاض أمريكي، حكما بالسجن لمدة 22 عاما ونصف على ديريك شوفين، ضابط الشرطة السابق في مدينة مينيابوليس، المتهم بقتل الأمريكي ذي الأصول الإفريقية جورج فلويد، ما يغلق قضية أثارت موجات من الاحتجاجات في الولايات المتحدة بشأن إساءة معاملة السود في البلاد.