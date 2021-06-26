فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 23 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة
حكت حبيبة طارق، المعروفة بفتاة الفستان بجامعة طنطا، الواقعة التي تعرضت لها مع مراقبتين بلجنة الامتحان بالجامعة، قائلة إن سيدتين إحداهما منتقبة والأخرى ترتدي خمارًا، عاتبتاها بسبب ارتدائها فستانًا قصيرًا بعض الشيء، قائلة إن إحداهما قالت لها: “البسي بنطلون على الفستان”.
وأضافت طارق، في مداخلة مع برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “MBC مصر”، مساء الجمعة، أن إحدى المراقبتين قالت لها إن الهواء قد يرفع الفستان لذلك عليها ارتداء بنطلون، أسفله، مشيرة إلى سؤالهما لها عن ديانتها وبلدها أمام زملائها، قائلة: “سألتني أنت مسلمة أصلًا؟، ولما قلتلها من الإسكندرية قالتي هم بتوع الإسكندرية كده”.
وذكرت أن المراقبة قالت لها: “أنت قررتي تبقي مش محترمة وقليلة الأدب بعد ما كنتي محترمة ومؤدبة ومحجبة؟”، مشيرة إلى أن ما حدث معها “تنمر” وسبب لها أذى أمام زملائها والموجودين في الكلية.
وذكرت أنها كانت “منهارة” بعد تعرضها لهذا الموقف وتحدثت مع والدها فور خروجها من الجامعة، والذي تواصل بدوره مع محامٍ ووعدها باتخاذ الإجراءات اللازمة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فتاة الفستان تحكي واقعتها مع مراقبة الامتحان: “قالتلي قررتي تبقي مش محترمة وتقلعي الحجاب؟” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.