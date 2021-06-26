تراند الفن: فتاة الفستان تحكي واقعتها مع مراقبة الامتحان: “قالتلي قررتي تبقي مش محترمة وتقلعي الحجاب؟”

حكت حبيبة طارق، المعروفة بفتاة الفستان بجامعة طنطا، الواقعة التي تعرضت لها مع مراقبتين بلجنة الامتحان بالجامعة، قائلة إن سيدتين إحداهما منتقبة والأخرى ترتدي خمارًا، عاتبتاها بسبب ارتدائها فستانًا قصيرًا بعض الشيء، قائلة إن إحداهما قالت لها: “البسي بنطلون على الفستان”.

وأضافت طارق، في مداخلة مع برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “MBC مصر”، مساء الجمعة، أن إحدى المراقبتين قالت لها إن الهواء قد يرفع الفستان لذلك عليها ارتداء بنطلون، أسفله، مشيرة إلى سؤالهما لها عن ديانتها وبلدها أمام زملائها، قائلة: “سألتني أنت مسلمة أصلًا؟، ولما قلتلها من الإسكندرية قالتي هم بتوع الإسكندرية كده”.

وذكرت أن المراقبة قالت لها: “أنت قررتي تبقي مش محترمة وقليلة الأدب بعد ما كنتي محترمة ومؤدبة ومحجبة؟”، مشيرة إلى أن ما حدث معها “تنمر” وسبب لها أذى أمام زملائها والموجودين في الكلية.

وذكرت أنها كانت “منهارة” بعد تعرضها لهذا الموقف وتحدثت مع والدها فور خروجها من الجامعة، والذي تواصل بدوره مع محامٍ ووعدها باتخاذ الإجراءات اللازمة.