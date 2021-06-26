تراند الفن: مقتل شخص في إطلاق نار داخل ملعب رياضي بمدينة مرسيليا الفرنسية

أطلق مسلحون مجهولون النار داخل ملعب رياضي في مدينة مرسيليا الفرنسية، ما أدى إلى مقتل شخص واحد، وفق ما أوردته قناة العربية في نبأ عاجل قبل قليل.

في السياق ذاته، أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، القبض على الشخص صاحب حادثة الطعن بمدينة فورتسبورج بعد إصابته بالرصاص، والذي تسبب في وفاة عدد من الضحايا، وفق ما أوردته قناة العربية.

وارتكب شخص عملية طعن بسكين في مدينة فورتسبرج الألمانية، أسفرت عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 10 آخرين، فيما أكدت قوات الشرطة أنها تتعامل مع عملية كبرى.