تراند الفن: ألمانيا تحظر السفر إلى البرتغال وروسيا بدءًا من 29 يونيو بسبب متحور دلتا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أعلنت الحكومة الألمانية، حظر السفر إلى البرتغال وروسيا، بدءًا من 29 يونيو، بسبب المتحور الهندي “دلتا”، وفقا لقناة العربية، في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، صرحت سمية سواميناثن، الخبيرة الهندية بمنظمة الصحة العالمية، بأن السلالة الهندية من فيروس كورونا المستجد، والتي تم اكتشافها لأول مرة في دولة الهند، أصبحت مُتفشية في جميع أنحاء العالم.

وأضافت سمية: “هذا المتحور الهندي أصبح سائدًا في كافة أنحاء العالم، وذلك بسبب سهولة انتقاله الكبيرة من شخص إلى آخر”.

جدير بالذكر أن الخبراء قالوا إن أعراض السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا المستجد، تشبه الزكام بالنسبة لغالبية المصابين، حيث تشمل الأعراض “صداع، التهاب الحلق وسيلان الأنف”، كما أن أكثر الأعراض التي تم الإبلاغ عنها لمرضى كورونا داخل المملكة المتحدة، تجاوز السعال والحمى وفقدان التذوق أو الرائحة.

وأوضح البروفيسور تيم سبيكتور، الذي يدير دراسة Zoe Covid Symptom، أن المريض المصاب بالسلالة الهندية، يمكن أن يشعر بأنها نزلة برد سيئة، خاصة لدى الشباب، حسب ما ذكرت صحيفة ” ذا صن” البريطانية.