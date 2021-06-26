تراند الفن: مصر تدعو الشركات الروسية للمشاركة في العطاءات الدولية للتنقيب عن البترول والغاز

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 12:09 صباحاً - كشفت وزارة التجارة والصناعة، نتائج أعمال اللجنة المصرية الروسية المُشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي حضرها وزراء الصناعة في كلا البلدين، حيث اتفقا على عدة بنود.

التعاون في مجال الطيران المدني

– الاتفاق على أهمية تسريع مُفاوضات الاتفاقية بين الوكالة الاتحادية للنقل الجوي ووزارة الطيران المدني المصرية، بشأن التعاون في مجال الجدارة الجوية بهدف توقيع الاتفاقية.

التعاون في مجال الطاقة والبترول والموارد المعدنية

– إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة الروسية ووزارة البترول المصرية في مجال استخدام الغاز المضغوط.

– أهمية تعزيز التعاون الروسي المصري الحالي في قطاع الطاقة وتطوير التعاون المتبادل في مجال تجارة البترول والغاز والغاز الطبيعي المسال، وقد يشمل هذا التعاون ندوات وورش عمل لتبادل المعرفة حول اتجاهات سوق الغاز والغاز الطبيعي المسال.

– دعوة الجانب المصري، الشركات والمؤسسات الروسية للمشاركة في العطاءات الدولية للتنقيب عن حقول البترول والغاز الطبيعي واستغلالها في الأراضي المصرية وفي المشروعات المقترحة للاستثمار في قطاع البترول والغاز.

– دعوة الجانب المصري، الشركات ووكالات الاستثمار الروسية للتعاون والاستثمار في التقنيات المحدثة للاستخراج المُعزز للنفط لتطوير حقول النفط والغاز المصرية.

– اهتمام روسيا بتطوير التعاون بين شركة جزبروم وشركات البترول والغاز المصرية، بالإضافة إلى اهتمام شركة Stroytransgaz JSC بالمساهمة في المشروعات الكبرى في مصر في مجال إنشاء البنية التحتية للبترول والغاز والطاقة.

– استعداد شركة OILTEAM LLC الروسية لتوريد معدات الإنتاج المبكر للهيدروكربونات، وكذلك تقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني في تنفيذ مشروعات هندسية في مجال التحضير والإنتاج المبكر للبترول والغاز في مصر، بالإضافة إلى اهتمام شركة JSC Rosgeo بتعزيز التعاون مع الجهات المصرية المعنية بالتنقيب عن الموارد المعدنية الصلبة والهيدروكربونات واستخدامها بما في ذلك تنفيذ مشروعات مشتركة بهدف تعميق مستوى المعرفة الجيولوجية في هذا المجال لتنمية الموارد المعدنية في مصر.

– اهتمام الجانب المصري بدراسة إمكانية التعاون مع الجانب الروسي في مجال بناء القدرات والتدريب في مجال البترول والغاز من خلال شركات قطاع البترول المصري، والتعاون في تقنيات الغاز الطبيعي للتدفئة من خلال شركاته المتخصصة،، ودعوة الشركات الروسية للاستثمار في الصناعات التعدينية في مصر وتبادل ممارسات التعدين والمعرفة خاصة بعد صدور قانون التعدين الجديد.

التعاون في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة

– الترحيب بالمساعدة الفنية في مجال التخطيط الأمثل لأنظمة الطاقة الكهربائية ودراسات الجدوى لمحطات الطاقة، وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا المُتقدمة، وبناء القدرات في الدراسات البيئية لمحطات الطاقة.

– اهتمام الجانب الروسي بتعزيز التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) وكفاءة الطاقة.

– إبداء الجانب المصري اهتمامه بالتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر.

– الترحيب بالتعاون في مجال التدريب في مجال تطبيقات الخلايا الكهروضوئية ومجال تشغيل وصيانة مزارع الرياح، والتعاون في تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا في مجال الدراسات الفنية والبيئية والاقتصادية لمشروعات الطاقة المتجددة.

– اهتمام الجانب الروسي بالتعاون مع مصر في مجالات تحديث محطات توليد الطاقة التقليدية ومحطات طاقة الرياح والمشروعات الخاصة بكفاءة الطاقة.

وزير التجارة الروسي: المنطقة الصناعية في مصر تدعم توجهاتنا للأسواق العالمية