فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي، مرانه الرئيسي، مساء اليوم، استعدادًا لمُواجهة بيراميدز في الكونفدرالية.
ويستضيف ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، المواجهة المُرتقبة بين الرجاء البيضاوي المغربي ونظيره بيراميدز، في التاسعة مساء الأحد المقبل، ضمن مُنافسات الإياب في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
واشتمل المران، على مُحاضرة قوية للمدير الفني للرجاء لسعد الشابي، شرح خلالها أهم أخطاء الفريق خلال مُواجهة الذهاب، والتي استضافها ملعب الدفاع الجوي الأحد الماضي، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.
ويستعيد الرجاء المغربي جهود نجم الفريق عبد الإله الحافيظي خلال المُواجهة المرتقبة، بعدما تعرض للإصابة خلال تدريبات الفريق، فيما قرر الجهاز الفني عدم إشراكه بمواجهة الدفاع الجديدي أمس، لضمان حصوله على الراحة الكافية، استعدادًا لمُواجهة بيراميدز.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الرجاء المغربي ينهي مرانه الرئيسي ويستعيد لاعبًا قبل مواجهة بيراميدز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.