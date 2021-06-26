تراند الفن: الرجاء المغربي ينهي مرانه الرئيسي ويستعيد لاعبًا قبل مواجهة بيراميدز

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي، مرانه الرئيسي، مساء اليوم، استعدادًا لمُواجهة بيراميدز في الكونفدرالية.

ويستضيف ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، المواجهة المُرتقبة بين الرجاء البيضاوي المغربي ونظيره بيراميدز، في التاسعة مساء الأحد المقبل، ضمن مُنافسات الإياب في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

واشتمل المران، على مُحاضرة قوية للمدير الفني للرجاء لسعد الشابي، شرح خلالها أهم أخطاء الفريق خلال مُواجهة الذهاب، والتي استضافها ملعب الدفاع الجوي الأحد الماضي، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويستعيد الرجاء المغربي جهود نجم الفريق عبد الإله الحافيظي خلال المُواجهة المرتقبة، بعدما تعرض للإصابة خلال تدريبات الفريق، فيما قرر الجهاز الفني عدم إشراكه بمواجهة الدفاع الجديدي أمس، لضمان حصوله على الراحة الكافية، استعدادًا لمُواجهة بيراميدز.