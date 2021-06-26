فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 01:10 صباحاً - أدمن 40 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة
أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، تدريباته اليوم، على استاد الأهلي We السلام، استعدادًا لمواجهة الأهلي في المباراة التي ستجمعهما غدًا السبت، ضمن مُنافسات دوري أبطال إفريقيا.
وعقد معين الشعباني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، جلسة مع لاعبي الفريق، طالبهم بضرورة القتال وحصد بطاقة التأهل من القاهرة، وعدم التفكير في مباراة الذهاب.
ويُواجه النادي الأهلي نظيره الترجي التونسي، في الساعة التاسعة مساء غد السبت، بالمباراة التي ستجمعهما على استاد الأهلي We السلام، ضمن مُنافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الترجي التونسي ينهي استعداداته قبل مواجهة الأهلي بدوري الأبطال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.