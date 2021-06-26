تراند الفن: الترجي التونسي ينهي استعداداته قبل مواجهة الأهلي بدوري الأبطال

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، تدريباته اليوم، على استاد الأهلي We السلام، استعدادًا لمواجهة الأهلي في المباراة التي ستجمعهما غدًا السبت، ضمن مُنافسات دوري أبطال إفريقيا.

وعقد معين الشعباني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، جلسة مع لاعبي الفريق، طالبهم بضرورة القتال وحصد بطاقة التأهل من القاهرة، وعدم التفكير في مباراة الذهاب.

ويُواجه النادي الأهلي نظيره الترجي التونسي، في الساعة التاسعة مساء غد السبت، بالمباراة التي ستجمعهما على استاد الأهلي We السلام، ضمن مُنافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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