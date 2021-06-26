تراند الفن: بعد رسالة “هاتولي حقي”.. حبس صاحب سنتر جامعي إثر انتحار فتاة ببنها

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 01:10 صباحاً - أمرت النيابة العامة بقسم ثان بنها، برئاسة المستشار خالد الديب، بحجز صاحب سنتر جامعي، لحين انتهاء التحقيقات في واقعة انتحار فتاة في العقد الثاني من عمرها، إثر تناول قرص “الغلة السام”، خلال عملها في السنتر الخاص بالمتهم، بشارع كلية التجارة بمدينة بنها، بمحافظة القليوبية، كما قررت النيابة التصريح بدفن جثة الفتاة، بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.

وتلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من الرائد أحمد حمدي، رئيس مباحث قسم شرطة ثاني بنها، بورود إشارة من مستشفى بنها العام، باستقبال فتاه تدعى “ أمل ج” 24 سنة، حاصلة على ليسانس آداب، مُصابة بحالة إعياء شديد، وتُعاني من أعراض تسمم شديد، ولفظت أنفاسها بعد قليل، من وصولها المستشفى.

وكشفت التحريات أن الفتاة تعمل في سنتر للدروس الخصوصية لطلاب الجامعة بمدينة بنها، يملكه شخص يُدعى أمين. م، وأنها قامت بالتخلص من حياتها بتناول قرص الغلة السام، بدعوى مُرورها بحالة نفسية وتحرر المحضر بالواقعة.

وفي سياق متصل، قال مصطفى حجاب، محامي أسرة الفتاة المنتحرة، إن التحقيقات ما زالت مستمرة، مشيرًا إلى أنه تم تفريغ الكاميرات في السنتر التعليمي، وسماع أقوال الشهود، لمعرفة ملابسات الواقعة.

كما كشف عدد من الأهالي والعاملين في السنتر، أن الفتاة المنتحرة قامت قبل انتحارها ظهر الخميس الماضي، بالكتابة على يدها وعلى بطنها عبارة (هاتولي حقي من أ)، كما قامت بإرسال رسائل إلى زملاء صاحب السنتر، والجروبات التعليمية الخاصة بالسنتر، توضح تفاصيل علاقتها به، وأنه أوهم الجميع بأنها ابنته، لمنع إثارة أي شُكوك، لوجودها معه طيلة الوقت، خاصةً أنه متزوج.