تراند الفن: سلبية مسحة الرجاء المغربي قبل مواجهة بيراميدز بالكونفدرالية

أعلن نادي الرجاء المغربي، نتيجة مسحة كورونا التي خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم، وذلك قبل مواجهة بيراميدز، في الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء نتيجة المسحة التي خضع لها اللاعبين والجهاز الفني والإداري، سلبيتها، ليتأكد جاهزية الجميع قبل مواجهة بيراميدز.

ويواجه نادي بيراميدز نظيره الرجاء المغربي، في الساعة التاسعة مساء يوم الأحد المقبل، بالمباراة التي ستجمعهما، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

الرجاء المغربي ينهي مرانه الرئيسي ويستعيد لاعبًا قبل مواجهة بيراميدز