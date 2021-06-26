فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 01:10 صباحاً - أدمن 21 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة
أعلن نادي الرجاء المغربي، نتيجة مسحة كورونا التي خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم، وذلك قبل مواجهة بيراميدز، في الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.
وجاء نتيجة المسحة التي خضع لها اللاعبين والجهاز الفني والإداري، سلبيتها، ليتأكد جاهزية الجميع قبل مواجهة بيراميدز.
ويواجه نادي بيراميدز نظيره الرجاء المغربي، في الساعة التاسعة مساء يوم الأحد المقبل، بالمباراة التي ستجمعهما، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.
الرجاء المغربي ينهي مرانه الرئيسي ويستعيد لاعبًا قبل مواجهة بيراميدز
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: سلبية مسحة الرجاء المغربي قبل مواجهة بيراميدز بالكونفدرالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.