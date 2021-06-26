تراند الفن: اليابان تنوي فرض حالة الطوارئ بسبب ارتفاع حالات كورونا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 01:10 صباحاً - قال نوريهيسا تامورا، وزير الصحة اليابانية، اليوم الجمعة، إن حكومة بلاده مستعدة لفرض حالة طوارئ أخرى في جميع أنحاء البلاد، إذا لم يتوقف انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ووفقا لما جاء في وكالة NHK الإخبارية، فإن عدد الأشخاص الذين يخرجون ليلًا في طوكيو في تزايد منذ انتهاء حالة الطوارئ الأخيرة في 20 يونيو، مع التطعيمات البطيئة كعامل مساهم، تتوقع الحكومة ارتفاع معدلات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد.

بدأت اليابان إطلاق اللقاح في فبراير، والذي يغطي 4.7 مليون عامل في مجال الرعاية الصحية في المرحلة الأولى، وبدءًا من أبريل، بدأت في إعطاء اللقاحات لمن هم فوق 65 عامًا، ومن المتوقع أن يتم تطعيم نحو 36 مليون من كبار السن خلال هذه المرحلة.

وكانت الحكومة اليابانية، قد قررت المضي قدمًا في أولمبياد طوكيو وأولمبياد المعاقين، المقرر عقدها في الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس دون مشاهدين أجانب، على الرغم من تفشي فيروس كورونا.

وسجلت اليابان أكثر من 790 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف حالة وفاة.