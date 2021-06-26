تراند الفن: انتشال الضحية الثالثة من أسفل عقار العطارين المنهار في الإسكندرية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 01:10 صباحاً - نجحت جهود قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، في انتشال الجثمان الثالث، لسيدة، من ضحايا عقار منطقة العطارين، بوسط الإسكندرية، وذلك بعد دقائق من انتشال جثتين لسيدتين الأولى تدعى ثريا والثانية تدعى عايدة، في العقد السابع من العمر.

وتتواصل جهود الإنقاذ في البحث عن جثمان آخر عالق تحت أنقاض العقار، حيث تُكثف قوات الحماية المدنية مجهوداتها للعثور عليها، بعد الاستعانة بكشافات إضاءة مُكبرة.

كان رجب النقيد، رئيس حي وسط، أكد أن العقار كان مأهول بالسكان، وأنه عقار مُكون من طابق أرضي و4 أدوار علوية، وصادر له قرار ترميم رقم 17 لسنة 2018، وقرار إزالة للدور الخامس برقم 44 لسنة 2018، مؤكدًا أنه تم نقل قاطني العقار المنهار إلى مدرسة بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.

وكشف مسؤولي الهلال الأحمر بالإسكندرية، أن العقار يسكنه 154 شخصًا، موزعين على 20 أسرة، فيما تباينت الآراء حول وجود أشخاص عالقين أسفل الأنقاض.

وكان غرفة عمليات المحافظة، تلقت إخطارًا من حي وسط يفيد بانهيار عقار مكون من طابق أرضي و4 طوابق علوية، وتم استخراج 4 أشخاص مصابين بسبب الحادث، وتم فصل مرافق الكهرباء والغاز والمياه.