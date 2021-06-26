تراند الفن: بالصور: «أمن الدولة» تحيي ذكرى شهيدي هجوم سجن الرويس بجدة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 01:10 صباحاً - أدمن ‏14 دقيقة مضت المرصد 19 زيارة

صحيفة المرصد : أحيت رئاسة أمن الدولة ذكرى استشهاد اثنين من رجال الأمن واللذين نالا شرف الشهادة في سبيل الوطن قبل 15 عامًا. وعبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشرت رئاسة أمن الدولة صورة الشهيد وكيل رقيب مطلق حاسن خنيفس العلياني، والشهيد رقيب عويضة مرزوق عبد الرزاق الهذلي. وعلق حساب رئاسة أمن الدولة بتويتر على صورتي الشهيدين بالقول ” في مثل هذا اليوم من عام ١٤٢٧هـ، استُشهد اثنان من أبطالنا؛ إثر تعرضهما لإطلاق نار من عناصر الإرهاب أثناء حراسة سجن الرويس، في محافظة جدة -رحمهما الله- وأسكنهما فسيح جناته”.

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