تراند الفن: خلال أيام.. “التعليم” تحسم الجدل بشأن الامتحان بالتابلت في الامتحانات النهائية للثانوية العامة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 01:10 صباحاً - عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخميس، أول أيام الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة، للمواد المقرر أن يؤديها الطلاب منزليًا، إلا أن الوزارة لم تتح الامتحانات عبر “التابلت” كما أعلنت في وقت سابق.

فيما سادت حالة من الجدل بين الطلاب إثر تأخر نشر الامتحانات عبر منصة “EXAM” لأكثر من ساعتين، وذلك قبل نشر الوزارة لنماذج أسئلة وإجابات الامتحانات عبر الموقع الرسمي بصيغة “PDF”، وهو طرح المزيد من التساؤلات بشأن موقف الوزارة من الاستغناء عن “التابلت” في الامتحانات النهائية للثانوية العامة.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم خلال الأيام المقبلة، فور انتهاء الامتحانات التجريبية الثالثة الشكل النهائي لامتحانات الثانوية العامة، والرد على مقترح أولياء الأمور بشكل نهائي بشأن الاستغناء عن التابلت.

تعليق وزير التعليم على مقترح إلغاء التابلت

وعلق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على اقتراح أحد أولياء الأمور بشأن عدم تشتيت الطلاب بأجهزة التابلت في امتحانات الثانوية العامة، والاكتفاء بالبابل شيت، خاصة بعد كونه غير ملزم للطلاب الإجابة عليه.

ورد وزير التربية والتعليم، عبر جروب “محبي طارق شوقي” في تطبيق “واتس آب”، قائلًا “نحن نحاول تقديم كل الطرق واختبارها ونسمع كل الآراء العاقلة، وسوف ندرس التجربة الثالثة من كل النواحي، ونقرر بعدها الشكل النهائي للامتحانات”.

التابلت ليس إلزاميًا

حسب الكتاب الدوري الصادر عن نائب الوزير لشؤون المعلمين، في وقت سابق، فإنه في حالة عدم تسليم الطالب ورقة الأسئلة وورقة الإجابة البابل شيت، يُحرر محضرٌ بالواقعة، ويعتبر الطالب راسبًا في تلك المادة حتى وإن سجل الإجابات على التابلت، وهو ما يعني أن التابلت ليس إلزاميًا على عكس البابل شيت.

تجنب الأخطاء التقنية

في حالة استغناء “التعليم” عن التابلت”، فسوف تتجنب عدد من الأعطال الفنية سواء بالخوادم بالمدارس أو عدم تحديث الطلاب للتابلت أو الحصول على الرقم السري واسم المستخدم للدخول للامتحان.

بحسب تصريح سابق للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية المذاع على شاشة “Mbc مصر”، قال إن 100 ألف طالب في الامتحان التجريبي الثاني لم يكترثوا أن يكون معهم اسم المستخدم والرقم السري لدخول الامتحان.