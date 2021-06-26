تراند الفن: “عبد الله السدحان” يكشف سر تأخر ظهور الأعمال الفنية المعروضة عليه

صحيفة المرصد : رفض الفنان عبد الله السدحان، تحميله مسئولية تأخر خروج بعض الأعمال والنصوص الفنية المعروضة عليه إلى النور، كاشفًا عن شعوره بحالة من الغضب، نظرًا لتواصل كُتَّاب ومخرجين معه عبر المراسلات الخاصة بشأن الأعمال والنصوص الفنية الدرامية التي وصلته، وينتظرون منه رداً بشأنها للعمل على تنفيذها.

وعبر حسابه على تويتر كشف السدحان أن هناك نصوصاً درامية لديه لا تجد لها منفذاً، وأنه لم يستطع الرد بشأن تلك الأعمال.

وتطرق السدحان للحديث عن أعمال بعينها من المعروضة عليه ومنها مسرحية من كاتب بعنوان “سر المكتبة”، وكذلك عرض من مخرج تمنى التواصل معه بشأن مسرحية “محماس”، ونشر السدحان نصوص الرسائل التي وصلته من صاحبي هذين العملين.

واستطرد الفنان عبد الله السدحان قائلًا في تغريدته : “غير نصوص درامية لكتاب آخرين.. كله محفوظ عندي وقرار التنفيذ عند غيري”.