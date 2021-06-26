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فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 01:10 صباحاً - أدمن 39 دقيقة مضت المرصد 19 زيارة
صحيفة المرصد : رفض الفنان عبد الله السدحان، تحميله مسئولية تأخر خروج بعض الأعمال والنصوص الفنية المعروضة عليه إلى النور، كاشفًا عن شعوره بحالة من الغضب، نظرًا لتواصل كُتَّاب ومخرجين معه عبر المراسلات الخاصة بشأن الأعمال والنصوص الفنية الدرامية التي وصلته، وينتظرون منه رداً بشأنها للعمل على تنفيذها.
وعبر حسابه على تويتر كشف السدحان أن هناك نصوصاً درامية لديه لا تجد لها منفذاً، وأنه لم يستطع الرد بشأن تلك الأعمال.
وتطرق السدحان للحديث عن أعمال بعينها من المعروضة عليه ومنها مسرحية من كاتب بعنوان “سر المكتبة”، وكذلك عرض من مخرج تمنى التواصل معه بشأن مسرحية “محماس”، ونشر السدحان نصوص الرسائل التي وصلته من صاحبي هذين العملين.
واستطرد الفنان عبد الله السدحان قائلًا في تغريدته : “غير نصوص درامية لكتاب آخرين.. كله محفوظ عندي وقرار التنفيذ عند غيري”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “عبد الله السدحان” يكشف سر تأخر ظهور الأعمال الفنية المعروضة عليه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.