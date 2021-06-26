فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 01:10 صباحاً - صحيفة المرصد : كشف القطري مبارك الهاجري، زوج الفنانة الإماراتية أحلام ،سر إعجابه بصورة كيم كارداشيان التي أثارت غضب زوجته. وقال الهاجري خلال استضافته في برنامج “جاني كلام”، أنه يستثمر بعض أمواله في شركة مستحضرات تجميل، وهو ما يجعله يتابع الحساب الخاص بكارداشيان على موقع “إنستغرام”. وكانت المطربة الإماراتية، أحلام، توعدت زوجها القطري، مبارك الهاجري، في أكتوبر 2019 بسبب نجمة “تلفزيون الواقع”، عارضة الأزياء الأمريكية كيم كارداشيان. وفوجئت أحلام بأن زوجها أبدى إعجابه بصورة لكيم كارداشيان عبر موقع “إنستغرام”، لتنشر في المقابل فيديو طريف عبر حسابها على موقع “سناب شات”، وهي تصرخ فيه قائلة “يا ويلك مني، هذه الصورة مسوي عليها لايك، مبارك، أبو محمد وينك أنت في البيت أنا اليوم جايه”. وعن سبب نشر الهاجري صورا ومقاطع مصورة له مع زوجته، تضمنت بعض القبلات والأحضان، وسؤال مقدم البرنامج له: “ما في خصوصية”، رد عليه بطل الراليات القطري: “يا أخي هذه فنانة وزوجتي، يا أخي نحن لدينا حياتنا بهذا الشكل، أنا لست إنسان عادي وهذه شخصية عامة وليست إنسانة عادية، فنحن هذه حياتنا”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: زوج أحلام يكشف سر إعجابه بصورة كيم كارداشيان التي أثارت غضب زوجته – فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.