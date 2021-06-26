تراند الفن: “حصان ضاحك” يسرق الأضواء من زوجين أمريكيين خلال جلسة تصوير

ترجمة حصرية : خطف حصان طريف، الأضواء من زوجين أمريكيين قررا التقاط صور تذكارية للاحتفاء بالمولود المنتظر.

وكان الزوجان أماندا إيكشتاين وفيليب ويرنر يرغبان في التقاط صورة مع مجموعة من الأحصنة فى مزرعة ريفية بولاية أوهايو الأمريكية، ولكن أحد تلك الأحصنة ظهر في الصور بملامح تبدو ضاحكة، ما جعله يسرق الأضواء من زوجين سعيدين بالأمومة المقبلة، بحسب صحيفة الديلي ميل الأمريكية.

انتشرت الصور بعد أن شاركتها كريستين عبر الإنترنت ، حيث قال العديد من الناس إنها ستكون ذكرى جميلة يمكن لأماندا وفيل مشاركتها مع طفلهما في المستقبل.

شرحت Krsiten كيف تمكنت من التقاط الصور المرحة، حيث طلب منها المصور أن تبتسم وتفاجأت بالحصان يبتسم هو الآخر.

شاركت الصورة الصور على صفحتها على Facebook ، قائلة إنها كانت “أفضل جلسة تصوير على الإطلاق”، وانتشرت الصور على نطاق واسع ، وجمعت أكثر من 139000 إعجاب ، و 326000 مشاركة.