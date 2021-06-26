- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 01:10 صباحاً - أدمن 45 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
ترجمة حصرية : خطف حصان طريف، الأضواء من زوجين أمريكيين قررا التقاط صور تذكارية للاحتفاء بالمولود المنتظر.
وكان الزوجان أماندا إيكشتاين وفيليب ويرنر يرغبان في التقاط صورة مع مجموعة من الأحصنة فى مزرعة ريفية بولاية أوهايو الأمريكية، ولكن أحد تلك الأحصنة ظهر في الصور بملامح تبدو ضاحكة، ما جعله يسرق الأضواء من زوجين سعيدين بالأمومة المقبلة، بحسب صحيفة الديلي ميل الأمريكية.
انتشرت الصور بعد أن شاركتها كريستين عبر الإنترنت ، حيث قال العديد من الناس إنها ستكون ذكرى جميلة يمكن لأماندا وفيل مشاركتها مع طفلهما في المستقبل.
شرحت Krsiten كيف تمكنت من التقاط الصور المرحة، حيث طلب منها المصور أن تبتسم وتفاجأت بالحصان يبتسم هو الآخر.
شاركت الصورة الصور على صفحتها على Facebook ، قائلة إنها كانت “أفضل جلسة تصوير على الإطلاق”، وانتشرت الصور على نطاق واسع ، وجمعت أكثر من 139000 إعجاب ، و 326000 مشاركة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “حصان ضاحك” يسرق الأضواء من زوجين أمريكيين خلال جلسة تصوير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.