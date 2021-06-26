فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 01:10 صباحاً - تحدث سيد مصطفى، والد أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تجديد تعاقد نجله مع الفارس الأبيض حتى موسم 2024.
وأضاف والد الاعب خلال تصريحات تلفزيونية له: “زيزو كان مستني حد يقول له تعال جدد، علشان يرد فضل الزمالك عليه”.
وتابع: “أحمد تلقى عروضا إماراتية وسعودية ولم يطلب منه أحد التجديد إلا اللجنة الحالية. محصل عليه زيزو من الزمالك ثلث ما تلقاه من عروض وحب جماهير الزمالك له يساوي ملايين وليس كل شيء يقاس بالمادة”.
واختتم والد زيزو تصريحاته: “لو كانت اللجنة الحالية للزمالك مستمرة أربع سنوات كان زيزو هيمضي خمس سنوات والشرط الجزائي بمبلغ مالي كبير يحمي حقوق النادي ومقتصر علي انتقاله خارج مصر فقط”.
ونجحت لجنة الزمالك برئاسة حسين لبيب في حسم التجديد لأحمد سيد زيزو، جناح الفريق الأول، حتى موسم 2024، ليسدل الستار على أمر رحيله.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: والد زيزو: ما يتقاضه نجلي بالزمالك ثلث عروضه بالخارج.. والشرط الجزائي يحمي النادي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.